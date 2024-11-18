Сьогодні о 18:30 розпочнеться пряма трансляція пресконференції за участю головного тренера національної збірної України Сергія Реброва, присвяченої завтрашньому матчу Ліги націй з Албанією в Тирані.

Слідкуйте за прямою трансляцією заходу на Football.ua.

Матч Албанія — Україна відбудеться 19 листопада, початок о 21:45. Онлайн-трансляція зустрічі доступна на Football.ua.