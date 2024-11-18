Кардинальна зміна.
spurs
18 листопада 2024, 17:19
Лондонський Тоттенгем змінив емблему, прибравши звідти назву клубу. Про це повідомляє офіційний сайт "шпор".
"Створена нова емблема за участю понад 300 гравців, співробітників та вболівальників дає нам змогу використовувати грайливіший і сміливіший підхід до бренду клубу на безлічі платформ, де він тепер буде представлений.
Знаменитий на весь світ півень (символ Тоттенгема — прим.) зараз виглядає гордовитіше, ніж будь-коли. Вигнутий текст Тоттенгем Готспур ми прибрали. Це дасть нам змогу збільшити масштаб символу клубу та пишатися ним, як справжньою іконою", — йдеться в заяві лондонського клубу.