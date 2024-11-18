Англія

Кардинальна зміна.

Лондонський Тоттенгем змінив емблему, прибравши звідти назву клубу. Про це повідомляє офіційний сайт "шпор".

"Створена нова емблема за участю понад 300 гравців, співробітників та вболівальників дає нам змогу використовувати грайливіший і сміливіший підхід до бренду клубу на безлічі платформ, де він тепер буде представлений.

Знаменитий на весь світ півень (символ Тоттенгема — прим.) зараз виглядає гордовитіше, ніж будь-коли. Вигнутий текст Тоттенгем Готспур ми прибрали. Це дасть нам змогу збільшити масштаб символу клубу та пишатися ним, як справжньою іконою", — йдеться в заяві лондонського клубу.