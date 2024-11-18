Англія

Цікава кандидатура.

Арсенал звернувся до спортивного директора французького ПСЖ Луїша Кампуша з пропозицією обійняти аналогічну посаду в лондонському клубі. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, "каноніри" почали пошук нового спортивного директора після відходу Еду Гаспара на початку листопада. Кампуш привабив Арсенал тим, що вміє знаходити молоді таланти.

Зазначається, що саме завдяки португальцю ПСЖ уклав контракти з Вітіньєю, Жоау Невешем та Бредлі Барколя, які зараз є невід'ємною частиною основного складу парижан.

Натомість, у ПСЖ повідомили, що хочуть продовжити контракт з Кампушем. Переговори наразі тривають, але поки домовленості немає.

Чинний контракт португальського функціонера з ПСЖ спливає наприкінці поточного сезону.