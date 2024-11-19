Українець потрібен не тільки лондонським клубам.
Ілля Забарний, Getty Images
19 листопада 2024, 17:54
Центральний захисник Борнмута Ілля Забарний опинився в сфері інтересів Челсі, Тоттенгема та Манчестер Сіті, передає портал TEAMtalk.
Зміна клубної прописки 22-річним українцем взимку є малоймовірною, але не неможливою. "Вишні" прагнуть зберегти всіх своїх ключових гравців принаймні до кінця сезону й розглядатимуть лише пропозиції, які "не зможуть відхилити".
Контракт Забарного з Борнмутом розраховано до кінця червня 2029 року. Портал transfermarkt оцінює виконавця в 32 млн євро.
За даними джерел TEAMtalk, Ілля входить до трансферного шортлиста Челсі разом із колегою за позицією з Бенфіки Томашем Араужу. Українець у даному випадку є більш доступним варіантом.
Раніше повідомлялося, що ані "синіх", ані Тоттенгем не лякає цінник Забарного в 50 млн фунтів стерлінгів.
У ході поточної кампанії АПЛ захисник взяв участь в 11 матчах Борнмута.