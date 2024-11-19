Англія

Утім, "сині" зацікавлені у воротареві Ліверпуля.

Напередодні з'являлася інформація про те, що лондонський Челсі зацікавлений у підписання воротаря Ліверпуля Куївіна Келлегера.

Утім, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, наразі керівництво "пенсіонерів" не вело ніяких переговорів із ірландцем та будь-яким іншим голкіпером.

Тим не менш, не виключено, що Челсі зробить конкретні кроки в цьому напрямку, якщо буде така можливість.

У цьому сезоні Куївін Келлегер провів за Ліверпуль вісім матчів, в яких пропустив п'ять голів та чотири рази відстояв "на нуль".