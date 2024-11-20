Англія

Офіційне оголошення про підтвердження нової угоди очікується найближчими днями — Пеп залишається в Англії.

Поточний контракт головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли розрахований до літа 2025 року, тому з'являлися великі питання щодо того, чи залишиться іспанський фахівець й надалі працювати на Етіхад Стедіум.

Утім, як повідомляє авторитетний журналіст The Athletic Девід Орнштейн, Гвардіола повністю узгодив умови нової угоди з "містянами", яка буде розрахована на один сезон із можливістю її продовження додатково ще на 12 місяців.

За інформацією джерела, офіційне оголошення про продовження співпраці Пепа та Ман Сіті буде опубліковане незабаром.

Нагадаємо, що Гвардіола очолив Манчестер Сіті влітку 2016 року, і з того моменту вибудовував справжню гегемонію "містян" в англійському футболі. Якщо іменитий іспанець відпрацює свій новий контракт до кінця без умови пролонгації, то він буде керманичем манкуніанців протягом рівно десяти років.