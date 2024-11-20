Англія

Півзахисник Ньюкасла прокоментував останні трансферні чутки.

Бразильський опорний півзахисник англійського Ньюкасла Бруно Гімараєс є лідером основного складу команди Едді Гау, проте успішність його виступів піднімає питання щодо зміни клубу вже найближчим часом.

Тим паче, коли на 27-річного виконавця претендує такий потужний колектив, як Манчестер Сіті.

Улітку стало відомо про те, що "містяни" активно цікавляться можливістю отримати собі цього футболіста, а напередодні він уперше прокоментував ці чутки.

"Це доводить, що я граю зараз на високому рівні, але це не більше, аніж просто чутки... Я говорив з Пепом одного разу, я похвалив його роботу, він похвалив мою роботу.

Я знаю, що Гвардіолі подобається мій футбол, а він знає, що мені подобається його. Це нормально, коли великі тренери захоплюються твоїм футболом", — заявив бразильський виконавець.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про розмір відступних за гравця збірної Бразилії.

У цьому сезоні Гімараес провів 14 матчів та віддав один гольовий пас.