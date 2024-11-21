Англія

Іссахаку Фатаву зазнав серйозної травми.

Нападник Лестера Іссахаку Фатаву більше не зможе допомогти своїй команді цього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

20-річний ганець отримав серйозну травму у розташуванні збірної — за результатами медичного обстеження у нього виявили розрив хрестоподібних зв'язок коліна.

"Це дуже погано. Фатаву отримав серйозну травму, через яку він буде відсутній до кінця сезону. Це справжній удар для команди і, перш за все, для нього особисто. Нам потрібно згуртуватися і підтримати його в цей важкий період. Сподіваюся, що він повернеться сильніше", — сказав головний тренер "лис" Стів Купер.

У нинішньому сезоні Фатаву провів 13 матчів, у яких віддав два асисти.

Після 11 турів Лестер набрав десять очок і посідає 15 місце у турнірній таблиці АПЛ.