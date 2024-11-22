Англія

Англієць знайшов нове місце роботи.

Англійський фахівець Френк Лемпард залишив лондонський Челсі влітку 2023 року й відтоді перебуває в пошуках нового місця роботи.

ЗМІ пов'язують Френка з роботою в Ковентрі. Як повідомляє Football Insider, сторони домовилися про підписання довгострокової угоди. Очікується, що офіційне оголошення про призначення Лемпарда відбудеться вже після 23-го листопада, коли Ковентрі проведе домашню гру з Шеффілд Юнайтед.

Нещодавно Ковентрі завершив довготривалі взаємини з Марком Робінсом

"Небесно-блакитні" наразі йдуть сімнадцятими в турнірній таблиці.