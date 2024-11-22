Ліга націй

Тренер відреагував на жеребкування.

Наставник збірної Бельгії Доменіко Тедеско прокоментував результати жеребкування плей-оф Ліги націй, де його команді доведеться зіграти з Україною.

"Я впевнений, що в березні, коли відбудуться матчі з Україною, я буду тренером збірної Бельгії. Я завжди говорив, що ми збираємося використовувати Лігу націй для експериментів. І при цьому в деяких матчах ми показали, що готові конкурувати з топзбірними Європи.

Ми знаємо гравців збірної України, і знаємо, як проти них грати. Ба більше, я набагато мудріший тренер, ніж до старту Ліги націй.

У нас були певні невдачі, але зараз головне — протриматися, щоб ми могли попрацювати з одинадцятьма найсильнішими гравцями в березні. Щоб залишитися в дивізіоні А Ліги націй і набути впевненості у кваліфікації до чемпіонату світу. Тому що це буде нашою великою метою: бути на чемпіонаті світу-2026», — сказав Тедеско.

Матчі відбудуться 20 та 23 березня 2025 року.