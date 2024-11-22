Англія

Суперечки тут будуть зайвими.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про серію з чотирьох поразок поспіль "містян". Цитує іспанського фахівця BBC.

"Коли ти працюєш в одному клубі дев'ять років, ти проживаєш всі сценарії, всі можливі ситуації.

Ти можеш програти чотири матчі поспіль, але водночас ти здатен виграти чотири титули Прем'єр-ліги підряд. Різниця в тому, що всі команди можуть програти чотири матчі поспіль у різних турнірах, але тільки одна команда виграла чотири титули АПЛ підряд.

Тож це просто сталося. Чи сталося це за один сезон? Ні. Але коли ти проводиш вісім-дев'ять років в одному місці, так, може трапитися будь-що", — сказав Пеп.