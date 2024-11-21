Угода розрахована на два роки.
Пеп Гвардіола, Getty Images
21 листопада 2024, 22:15
Манчестер Сіті оголосив про продовження контракту з Пепом Гвардіолою.
Головний тренер команди уклав новий договір, розрахований ще на два сезони.
"Подорож триває", — оголосив клуб у твіттері.
Гвардіола очолює Манчестер Сіті з 2016 року. Під його керівництвом команда виграла 18 трофеїв.
Раніше повідомлялося, що іспанець продовжить контракт за системою "1+1". Проте, Пеп підписав угоду на два роки без можливості дострокового розірвання.