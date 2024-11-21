Англія

Угода розрахована на два роки.

Манчестер Сіті оголосив про продовження контракту з Пепом Гвардіолою.

Головний тренер команди уклав новий договір, розрахований ще на два сезони.

"Подорож триває", — оголосив клуб у твіттері.

Гвардіола очолює Манчестер Сіті з 2016 року. Під його керівництвом команда виграла 18 трофеїв.

Раніше повідомлялося, що іспанець продовжить контракт за системою "1+1". Проте, Пеп підписав угоду на два роки без можливості дострокового розірвання.