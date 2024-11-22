Англія

Сім матчів за жарт.

Головний тренер лондонського Тоттенгема Анге Постекоглу висловився про апеляцію на дискваліфікацію Родріго Бентанкура за жарт про партнера по команді Сон Хин Міна. Цитує австралійського фахівця BBC.

"Мене не цікавить, який це має вигляд. Я завжди говорив, що він зробив помилку, це ми визнали і приймемо покарання.

Але ми вважаємо, що дискваліфікація на сім матчів занадто суворе покарання, і Тоттенгем подав апеляцію, що є нашим правом. Ось і все.

Знаю, що в наші дні люди хочуть спалювати інших на багатті, але, як я постійно кажу, частина процесу полягає в усвідомленні. Коли хтось робить помилку і отримує покарання, частина цього процесу — виховна. Сподіваюся, люди зрозуміють, що Родріго рухається вперед", — сказав Постекоглу.

Нагадаємо, Бентанкур у телевізійному ефірі відреагував на прохання ведучого подарувати йому футболку корейського гравця так: "Футболка Сонні? Це може бути і футболка двоюрідного брата Сонні. Вони всі мають однаковий вигляд".