У рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між лондонським Арсеналом та Ноттінгем Форест, яке відбудеться на Емірейтс Стедіум.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

СУБОТА, 23 ЛИСТОПАДА, 17:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Перед останньою міжнародною паузою лондонський Арсенал переживав далеко не найкращі свої часи, особливо якщо порівнювати з останніми сезонами. Багато хто навіть встиг викреслити "канонірів" з розряду одних із головних претендентів на чемпіонський титул, що загалом має свою логіку — востаннє підопічні Мікеля Артети перемагали в рамках АПЛ аж п'ятого жовтня, та й тоді лондонцям протистояла найгірша команда вищого дивізіону Англії в особі Саутгемптона.

Безпосередній вплив на стиль гри Арсеналу, зав'язаний переважно на прагматичному підході з відсутністю тотального домінування в атаці, мала двомісячна відсутність капітана і головного плеймейкера команди Мартіна Едегора через травму. Вже в останньому матчі проти Челсі зірковий норвежець вперше повернувся в старт "канонірів", і ми наочно бачили його вплив на створення небезпечних моментів біля воріт суперника — він був найкращим в цьому аспекті серед гравців обох команд. Але варто також зазначити, що ми навіть не перейшли екватор цього сезону, тому у підопічних Артети ще достатньо часу, щоб змінити поточну ситуацію та повернутися у боротьбу за "золото". Єдине – зараз уже доведеться сподіватися на неодноразові осічки прямих конкурентів – особливо Ліверпуля, хоча й слід зазначити, що ситуація могла бути набагато гірше, але гравці Арсеналу систематично відбирали очки в опонентів із єврокубковими амбіціями.

Щодо Ноттінгем Форест, то підопічні Нуну Ешпіріту Саунту є чи не найголовнішою сенсацію стартового відрізку поточного сезону Прем'єр-ліги. Ще в минулій кампанії "лісники" вели безпосередню боротьбу за виживання, мали неодноразові конфлікти з керівництвом АПЛ та проблеми з дотримання правим фінансової стабільності, але, попри всі невтішні прогнози, гравці Фореста дуже приємно здивували. І здивували настільки, що наразі знаходяться у турнірній таблиці серед самих топів, роблячи заявку навіть щодо єврокубкових амбіцій.

Так, буквально перед міжнародною паузою, у своєму останньому матчі колектив Нуну зазнав поразки від Ньюкасла, який загалом дуже схожий на "лісників" своїм футболом у стилістичному плані. Втім, це не означає, що ми маємо ігнорувати все те, що гравці Ноттінгем Форест зробили до цього, будучи вкрай серйозною опозицією навіть для команд, поряд з якими прийнято вживати слово "топ". Враховуючи все це, здається, Арсеналу точно буде непросто, адже футбол Фореста є вельми незручним саме для таких команд зі ставкою на володіння м'ячем, як "каноніри".

За версією компанії FAVBET , фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,39, тоді як потенційний успіх Ноттінгем Форест оцінюється показником 8,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,90.