Англія

Ряд поєдинків чемпіонату Англії розпочнеться о 17:00.

Сьогодні, 23 листопада, о 17:00 розпочнеться низка матчів 12 туру англійської Прем'єр-ліги, в яких візьмуть та можуть взяти участь українські футболісти.

У першому матчі Арсенал на своєму полі прийме Ноттінгем Форест. Тренерський штаб "канонірів" із Мікелем Артетою ухвалив рішення залишити українського універсала Олександра Зінченка в запасі.

Арсенал: Рая — Калафіорі, Габріел, Саліба, Тімбер — Меріно, Жоржиньо, Едегор — Троссар, Сака, Жезус.

У другій зустрічі Борнмут на своєму полі зіграє проти Брайтона. У стартовому складі "вишень" зіграє український захисник Ілля Забарний.

Борнмут: Аррісабалага — Керкез, Сенесі, Забарний, Сміт — Адамс, Кук — Таверньє, Клюйверт, Семеньо — Еванілсон.

У третьому матчі Евертон зустрінеться із Брентфордом. У складі "ірисок" із перших хвилин зіграє Віталій Миколенко, а от хавбек "бджіл" Єгор Ярмолюк залишився в запасі.

Евертон: Пікфорд — Миколенко, Брентвейт, Тарковскі, Янг — Дукуре, Гує — Ндіає, Макніл, Ліндстрьом — Калверт-Льюїн.

Брентфорд: Флеккен — Льюїс-Поттер, Піннок, Коллінз, Ван ден Берг — Янельт, Нергор, Єнсен — Дамсгор, Мбемо. Вісса.

Нинішнього сезону Зінченко провів десять матчів, відігравши 356 хвилин. На рахунку Забарного 11 матчів, а у Миколенка десять ігор та один асист. Ярмолюк відіграв дев'ять ігор, провівши на полі 319 хвилин.

Усі вищезгадані матчі АПЛ розпочнуться о 17:00 за Києвом.