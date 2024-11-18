Михайло Мудрик, gettyimages
18 листопада 2024, 14:41
Вінгер Челсі Михайло Мудрик став одним із найшвидших гравців АПЛ сезону-2024/25.
23-річний українець розвинув швидкість 35,79 км/год.
Топ-10 найшвидших гравців поточного сезону АПЛ виглядає так:
10. Амаду Онана (Астон Вілла) — 35,54 км/год;
9. Габріел Мартінеллі (Арсенал) — 35,57 км/год;
8. Антоні Робінсон (Фулгем) — 35,63 км/год;
7. Тімо Вернер (Тоттенгем) — 35,69 км/год;
6. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) — 35,74 км/год;
5. Михайло Мудрик (Челсі) — 35,79 км/год;
4. Ентоні Еланга (Ноттінгем) — 35,9 км/год;
3. Карлос Форбс (Вулвергемптон) — 36,57 км/год;
2. Матеуш Нунеш (Ман Сіті) — 36.72 км/год;
1. Мікі ван де Вен (Тоттенгем) — 37.12 км/год.
Раніше повідомлялось, що Крістал Пелес хоче орендувати Мудрика.