Поточний сезон англійської Прем'єр-ліги продовжує набирати обертів, традиційно даючи нам цікаві теми для розмов, обговорень та дискусій.

До вашої уваги наш традиційний огляд 11-го туру АПЛ-2024/25, в рамках якого ми розглянули усі найцікавіші події і не тільки за результатами останніх матчів перед черговою міжнародною паузою.

Дуже важко згадати, коли саме Манчестер Сіті в епоху Пепа Гвардіоли перебував у такому стані, в якому перебуває зараз. Можна лише згадати, коли у "містян" були схожі проблеми, але щоразу Родрі повертався, і Сіті уникав затяжної кризи. Тепер іспанський хавбек до кінця сезону вже не повернеться, і це дуже погані новини для чинних чемпіонів Англії.

Тим не менш, в даному випадку не можна все списувати на жахливу форму Манчестер Сіті, адже це було б великою неповагою до тренерського штабу Брайтона на чолі з Фабіаном Гюрцелером. Саме своєчасні та логічні заміни відіграли свою величезну роль у цій перемозі "чайок".

Німецький фахівець у другому таймі змінив весь центр поля і майже всю атаку, за рахунок чого Жуан Педро, який вийшов на заміну, зрівняв рахунок, а дебютант АПЛ Метт О'Райлі гучно заявив про себе та приніс Брайтону заслужену перемогу. Манчестер Сіті був дуже непоганий у першому таймі, але повністю програв другу половину зустрічі, за що й поплатився відсутністю очок.

Брайтон - Манчестер Сіті 2:1

Голи: Педро, 78, О'Райлі, 83 - Голанд, 23

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке, Жуліо, Еступіньян — Адінгра (Груда, 66), Гіншелвуд (Шон О'Райлі, 57), Аярі (Балеба, 46), Мітома (Модер, 90) — Рюттер (Педро, 66), Велбек

Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Вокер, Сімпсон-П'юсі, Гвардіол — Ковачич — Савіньйо (Де Брюйне, 74), Фоден, Гюндоган (Сілва, 72), Нунеш — Голанд

Попередження: Аярі, Жуліо — Льюїс, Сімпсон-П'юсі, Голанд.

Дивно те, наскільки простим, але при цьому ідеальним та ефективним був план Арне Слота на матч проти Астон Вілли. Нідерландський фахівець не лукавив після поєдинку, коли казав, що бірмінгемці нічим не змогли здивувати. Скоріше здивувало те, чому була відсутня адекватна реакція тренерського штабу Унаї Емері на системні швидкі контратаки Ліверпуля, які і стали причиною поразки Астон Вілли.

Кожен контрвипад мерсісайдців випромінював із себе величезну небезпеку що у першому таймі, що у другому. Гравці Астон Вілли залишали надто багато вільного простору позаду, а грати проти Ліверпуля з високою лінією оборони – це самогубство...

Тактичне самогубство для Емері та найпростіша перемога для команди Арне Слота цього сезону з погляду тактики. Суперник майже нічого не зробив, щоби уникнути такого результату. Можна сказати, що навіть допоміг цьому статися.

Ліверпуль — Астон Вілла 2:0

Голи: Нуньєс, 20, Салах, 84

Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд (Бредлі, 25), Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер (Ендо, 87) — Салах, Джонс (Собослаї, 65), Діас — Нуньєс (Гакпо, 65)

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Карлос, Торрес, Дінь (Матсен, 74) — Онана (Камара, 74), Тілеманс — Бейлі (Філоджин, 65), Роджерс, Ремзі (Макгінн, 45) — Воткінс (Дуран, 65)

Попередження: Ендо — Роджерс, Тілеманс.

Справжнє свято футболу чекало на нас у заключному матчі туру, в рамках якого між собою зустрілися непримиренні суперники з Лондона на чолі з двома колишніми асистентами та учнями Хосепа Гвардіоли.

У першому таймі цікавіше з погляду побудови атак виглядав Челсі, тоді як Арсенал робив більший акцент на виконання стандартів, які здебільшого контрилися "пенсіонерами". І якщо гравцям Челсі не вистачало реалізації та точного удару по воротах, то "канонірам" завадив відкрити рахунок у матчі незначний офсайд Кая Гаверца, який і спричинив скасування гола німця у ворота його колишнього клубу.

У другій половині зустрічі Арсенал відчув довгоочікуване повернення на поле свого головного плеймейкера та капітана Мартіна Едегора, який створив найбільшу кількість моментів біля воріт суперника серед усіх гравців, які виходили того вечора на поле. І одна з таких розумних передач норвежця знайшла свого адресата на лівому фланзі, коли захист Челсі загубив Габріела Мартінеллі і залишив бразильця віч-на-віч з Робертом Санчесом.

Втім, уже через десять хвилин організована оборона Арсеналу припустилася однієї з небагатьох помилок у цій зустрічі, залишивши Педру Нету на вигідній ударній позиції: після виходу Михайла Мудрика португалець перемістився на рідний правий фланг, і, можливо, це могло збентежити "канонірів". Згодом сильнішу кінцівку продемонстрували гравці Арсеналу, але, думаю, всі погодяться, що цей матч міг завершитися на користь кожної зі сторін, а нічия, з урахуванням усіх факторів, є закономірним результатом.

Челсі — Арсенал 1:1

Голи: Нету, 70 - Мартінеллі, 60

Челсі: Роберт Санчес — Гюсто (Джеймс, 82), Фофана, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Лавія (Фернандес, 68) — Мадуеке (Мудрик, 68), Палмер, Нету — Джексон (Нкунку, 88)

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Тімбер — Едегор, Парті, Райс (Меріно, 71) — Сака (Жезус, 81), Гаверц, Мартінеллі (Троссар, 71)

Попередження: Колвілл, Нету, Мадуеке, Кукурелья — Вайт, Гаверц

⚽️ Брентфорд із Ярмолюком "перестріляв" Борнмут із Забарним. Матч абсолютно не розчарував, а подекуди навіть зміг здивувати своїм результатом, враховуючи те, що команда Андоні Іраоли до цього перемагала і Манчестер Сіті, і Арсенал. З іншого боку, перемога Брентфорда не стала чимось сенсаційним, адже стилістично такі команди з акцентом на оборону, як "бджоли", не є найзручнішими суперниками для атакуючих колективів. Тут же підопічні Томаса Франка дещо відступили від своєї звичної гри і виглядали набагато гостріше у другому таймі, за рахунок чого й здобули перемогу в результативному протистоянні.

Брентфорд — Борнмут 3:2

Голи: Вісса, 27, 58, Дамсгор, 50 — Еванілсон, 17, Клюйверт, 49

Брентфорд: Флеккен — Коллінз, Піннок, ван ден Берг — Нергор (Шаде, 83), Янельт, Єнсен (Ярмолюк, 80), Дамсгор (Конак, 90+3) — Мбемо (Карвалью, 90+3), Вісса, Льюїс-Поттер

Борнмут: Аррісабалага — Сміт (Араухо, 84), Забарний, Сенесі (Гейсен, 68), Керкез — Кук, Крісті (Унал, 76) — Семеньйо, Клюйверт (Брукс, 76), Адамс (Таверньєр, 68) — Еванілсон

Попередження: Шаде, Карвалью — Сенесі, Крісті, Сміт, Забарний

⚽️Нульова нічия між Вест Гемом та Евертоном. Цими вихідними ми були змушені зловити флешбеки по тому Вест Гему, на чолі якого ще зовсім нещодавно був Девід Моєс. Організований в обороні Евертон створив більше моментів біля воріт суперника, а в атаці "молотобійці" не мали абсолютно ніякої переваги. Хоча здавалося б, для цього і запрошували Хулена Лопетегі на посаду головного тренера лондонців... Пояснити таку беззубу гру Вест Гема просто — надто великий вплив Мохаммеда Кудуса на атаку "молотобійців", а ганський нападник у цьому матчі був відсутній через дискваліфікацію.

Вест Гем — Евертон 0:0

Вест Гем: Фабіанські — Ван-Біссака (Цоуфал, 67), Тодібо, Кілман, Палмьєрі — Соучек, Родрігес (Солер, 67) — Боуен, Пакета, Саммервілл (Гільєрме, 83) — Антоніо (Інгз, 67)

Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гує, Мангаля — Ліндстрем, Дукуре (Гаррісон, 86), Ндіає — Калверт-Льюїн (Бету, 75)

Попередження: Цоуфал — Гує, Янг

⚽️ Вулвергемптон здолав Саутгемптон у битві аутсайдерів. Битва за так звані "шість очок" залишилася за "вовками", і важливість цієї перемоги важко передати словами. Звичайно, це й близько не означає, що Вулвергемптон тепер не є одним із головних претендентів на виліт, але якщо не перемагати прямого конкурента, то кого тоді перемагати? Голи Пабло Сарабії та Матеуса Куньї принесли в актив "вовків" першу перемогу у цьому сезоні АПЛ.

Вулвергемптон — Саутгемптон 2:0

Голи: Сарабія, 2, Кунья, 51

Вулвергемптон: Са — Буено, Доусон, Тоті — Семеду, Леміна, Ж. Гомес, Аїт-Нурі (Доерті, 90+5) — Сарабія (Бельгард, 46), Кунья (Р. Гомеш, 90) — Ларсен (Гедеш, 73)

Саутгемптон: Рамсдейл — Вокер-Пітерс, Гарвуд-Белліс, Беднарек, Стівенс (Сугавара, 61), Меннінг (Діблінг, 46) — Армстронг, Арібо (Бреретон Діас, 75), Лаллана (Угочукву, 61), Фернандеш — Арчер (Онуачу, 73)

Попередження: Бельгард — Гарвуд-Белліс, Рамсдейл, Вокер-Пітерс, Угочукву

⚽️ Фулгем здолав Крістал Пелес у лондонському дербі. У таборі "дачників" можуть бути повністю задоволені підписанням Еміля Сміт-Роу, який у цій кампанії АПЛ вже встиг забити три голи та віддати два асисти. Крістал Пелес, у свою чергу, в цей програв за всіма аспектами, і тут важко зробити ремарку на вилучення Дайчі Камада, адже сталося воно вже на 76-ій хвилині.

Крістал Пелес — Фулгем 0:2

Голи: Сміт-Роу, 45+2, Вілсон, 83

Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн (Дукуре, 62), Лакруа, Геї — Муньйос (Кпорха, 88), Чалоба, Камада, Мітчелл — Сарр (Агбінон, 88), Девенні (Шлупп, 74) — Матета

Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Бессі, Робінсон — Перейра (Керні, 82), Берге — Івобі (Рід, 88), Сміт-Роу (Траоре, 88), Нельсон (Вілсон, 82) — Хіменес (Муніз, 75)

Попередження: Івобі

Вилучення: Камада, 76

⚽️ Манчестер Юнайтед розгромив Лестер в останньому матчі з ван Ністерлоєм. Нідерландський фахівець та за сумісництвом легендарний нападник успішно завершив свою нетривалу кампанію в якості тимчасового головного тренера "червоних дияволів" перед офіційним приходом Рубена Аморіма. Вже відомо, що Руд ван Ністерлой не залишиться у тренерському штабі португальського фахівця, але за ці чотири матчі він зміг себе "продати" як тренера та повернути Юнайтед на стежку перемог. Тепер на Олд Траффорд розпочинається нова ера. Знову. Але вже не нідерландська, а португальська.

Манчестер Юнайтед — Лестер 3:0

Голи: Фернандеш, 17 Крістіансен (аг), 38 Гарначо, 82

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот (Еванс, 58), де Лігт, Мартінес, Мазрауї — Каземіро (Еріксен, 79), Угарте — Діалло, Фернандеш, Рашфорд (Гарначо, 58) — Гойлунн (Зіркзе, 75)

Лестер: Германсен — Джастін (Макатір, 83), Фас, Вестергор, Крістіансен — Сумаре, Ндіді, Вінкс — Фатаву, Аю (Едуар, 88), Буонанотте

Попередження: Буонанотте

⚽️ Іпсвіч здобув свою першу перемогу в сезоні, здолавши Тоттенгем. Головне, чого не вистачає команді Анже Постекоглу – це банальна стабільність. З якоїсь причини "шпори" не здатні демонструвати високий рівень футболу на всій дистанції матчу — вже не вперше вони провалюють або перший тайм і включаються у другому, або ж навпаки. Це і сталося в минулому поєдинку з одним із новачків АПЛ — гравці Тоттенгема не вийшли на першу половину зустрічі, а зусиль у другій було вже недостатньо для того, щоб залишити поле свого ж стадіону хоча б з одним набраним очком.

Тоттенгем — Іпсвіч 1:2

Голи: Бентанкур, 69 - Шмодікс, 31, Делап, 43

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Крістіан Ромеро, Дрегушін, Удоджі — Кулусевські, Бентанкур (Біссума, 84), Сарр — Джонсон (Меддісон, 84), Соланке, Сон Сон

Іпсвіч: Мурич — Джонсон, Туанзебе, Берджесс, О'Ши, Девіс — Гатчінсон, Морсі, Каюсте, Шмодікс (Кларк, 70) — Делап (Гірст, 70)

Попередження: Бентанкур, Джонсон, Девіс — Туанзебе, Делап, Гатчінсон

⚽️ Ньюкасл перервав переможну ходу Фореста з трьох матчів поспіль. Стилістично дуже схожі команди, проте тут уверх взяв більш високий клас виконавців "сорок", які після програного першого тайму змогли конвертувати перевагу за грою в переможний результат. Рано чи пізно оборона та воротар "лісників" мали дати збій після такої вражаючої серії.

Ноттінгем Форест — Ньюкасл Юнайтед 1:3

Голи: Мурільйо, 21 - Ісак, 54, Жоелінтон, 72, Барнс, 83

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Морено (Ворд-Праус, 88) — Єйтс, Домінгес (Соса, 74) — Еланга (Авонії, 88), Гіббс-Вайт (Андерсон, 59), Гадсон-Одої (Сілва, 59) — Вуд

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Лівраменто, Шер, Берн, Голл — Лонгстафф, Бруно Гімараес, Віллок (Тоналі, 69) — Гордон (Барнс, 80), Ісак (Осула, 90), Жоелінтон

Попередження: Єйтс — Берн

*за версією Алана Ширера

Рубен Аморім приїхав до Манчестер Юнайтед:

