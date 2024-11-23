Англія

Керманич прокоментував стан розгляду справ проти клубу.

Проти чинного чемпіона Англії, Манчестер Сіті, висунуто загалом 115 звинувачень через порушення фінансових обмежень, розгляд яких триває вже не один десяток місяців.

Тим не менш, головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола впевнений, що жодних серйозних санкцій до його клубу застосовано не буде.

"Я дещо читав про ситуацію, що склалась, і про те, що хтось вважає, що нас потрібно негайно понизити в класі. Скажу вам прямо: 75% клубів хочуть цього, тому що я знаю, що вони роблять для цього за лаштунками.

Але я не живу заради цього. Я живу з чотирма поразками поспіль і з тим, що я повинен зробити, аби завершити цю серію. Із обох сторін є адвокати.

Я вважаю за краще не опинятись у такому становищі взагалі, але коли це все ж таки трапляється, мені це подобається. Тому що ти віриш у свій клуб і людей, які в ньому грають та працюють. Я вірю в те, що вони мені кажуть, і в те, чому вони це роблять.

Я сказав: "Гаразд, подивимось". Я не можу сказати, як воно буде, тому що ми чекаємо вироку в лютому або березні — я не знаю, коли — але в той же час, мені це подобається.

Я сказав, що коли всі клуби звинувачували нас у тому, що ми робимо щось не так, і люди запитували: "Що буде, якщо ми вилетимо?". Я залишусь тут.

Я не знаю, яку позицію вони збираються зайняти щодо нас, Чемпіоншип? Добре, але наступного року ми все одно піднімемось назад до Прем'єр-ліги.

Коли я починав попередній контракт, я сказав, що він буде останнім. Я завжди так думаю, інакше я б продовжив його одразу на шість років. Коли я сказав, що не знаю, чи буду надалі працювати в клубі, це теж була правда. Коли я мав сумніви — це було тому, що у мене були моменти, коли я втомлювався, коли мої діти були далеко від мене.

Одна з головних цілей — не стати якимось заручником цифр чи ще чогось, а бути щасливим. Прокидатись уранці, приходити на роботу і любити її. Це єдина причина. Цифри завжди будуть, 10 років — це багато.

Іноді потрібно щось у собі знайти, щоб знову віднайти момент, і це було причиною того, що я залишився в клубі. Буквально за дві години ми це зробили", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що напередодні Гвардіола продовжив контракт із Манчестер Сіті.