Англія

І таке буває...

Пеп Гвардіола ще ніколи не програвав стільки матчів поспіль. Манчестер Сіті під його керівництвом був розгромлений на своєму полі Тоттенгемом — 0:4.

Також починаючи з 30 жовтня "містяни" поступилися "шпорам" у Кубку англійської ліги (1:2), Борнмуту (1:2) і Брайтону (1:2) — в АПЛ, Спортінгу (1:4) — у Лізі чемпіонів.

Іспанський тренер ще ніколи не програвав стільки матчів поспіль. Він працює в Сіті з 2016 року, а до цього тренував Баварію і Барселону.

У мюнхенському клубі в 2015 році було чотири поразки з урахуванням серії пенальті в півфіналі Кубка Німеччини.

У наступному турі Манчестер Сіті гостюватиме у Ліверпуля, тоді як посеред тижня прийматиме нідерландський Феєнорд у Лізі чемпіонів.