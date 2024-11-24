Англія

Коментар іспанського наставника після п'ятої поразки поспіль.

Пеп Гвардіола пояснив п'яту поразку поспіль — від Тоттенгема (0:4) в АПЛ.

"Зараз ми вразливі в обороні. Ми дуже добре почали матч, як зазвичай, але не змогли забити, а потім пропустили. Після цього нам забили знову, і для нас це емоційно непросто в даний момент.

За вісім років ми з таким ще не стикалися. Зараз нам потрібно пережити це і перервати серію, вигравши наступні матчі, особливо найближчий. Зараз ми дивимося на речі під певним кутом, можливо, через пару тижнів буде інакше.

Ми радіємо, коли перемагаємо, і хвилюємося, коли не перемагаємо. Це природно. Якби футболісти чи я не хвилювалися після поразок — була б проблема.

Ми не звикли до подібних ситуацій, але таке життя. Часом таке відбувається, потрібно прийняти це. Зараз потрібно піднятися і все змінити.

Я б сказав, при поразках у таких матчах справа не в тактиці. Звісно, є певні деталі, але в цій ситуації все залежить від того, як реагуєш на деякі моменти. І ситуація змінюється, коли ти програєш три матчі чемпіонату поспіль", — сказав Гвардіола.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті програв удома в АПЛ уперше з 2022 року.