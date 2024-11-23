Іспанія

Перервалася грандіозна серія "містян".

Манчестер Сіті зазнав першої домашньої поразки в АПЛ за два роки. Команда Пепа Гвардіоли була розгромлена Тоттенгемом на Етіхаді з рахунком 0:4.

До цього дня востаннє "містяни" поступалися на своєму полі в чемпіонаті 12 листопада 2022-го. Тоді їх здолав Брентфорд — 1:2.

Наступний домашній матч Манчестер Сіті проведе 4 грудня — проти Ноттінгем Форест.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола зазнав 5 поразок поспіль уперше в тренерській кар'єрі.