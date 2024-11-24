Англія

Видатний показник.

Арсенал в рамках 12-го туру АПЛ здобув розгромну перемогу над Ноттінгем Форест (3:0).

Перемога "канонірів" над "лісниками" стала для лондонського клубу 2000-ю у вищому англійському дивізіоні. Арсенал досяг цього показника за 4336 матчів.

Перша перемога лондонців у вищому дивізіоні Англії сталася у вересні 1904 року, коли "каноніри" обіграли Вулвергемптон (2:0).

Більше перемог у англійській першості тільки у Ліверпуля — 2068. На третьому місці перебуває Манчестер Юнайтед — 1910. До п'ятірки також входять Евертон (1901) та Астон Вілла (1724).