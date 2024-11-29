Англія 29 листопада 2024, 09:59 Аморім здобув першу перемогу на чолі Манчестер Юнайтед "Червоні дияволи" обіграли Буде-Глімт у рамках Ліги Європи. Рубен Аморім, Getty Images 29 листопада 2024, 09:59 У рамках п'ятого туру основного раунду Ліги Європи УЄФА Манчестер Юнайтед здобув непросту перемогу над Буде-Глімт із рахунком 3:2. Для новоспеченого головного тренера "червоних дияволів" Рубена Аморіма цей поєдинок став другим на його новій посаді. У минулому матчі з Іпсвіч Таун манкуніанці зіграли внічию, тому зараз для Аморіма звитяга над Буде-Глімт стала першою в якості керманича МЮ. Дивитися відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед — Буде-Глімт ви можете на Football.ua. Люди Рубен Аморім Команди Буде-Глімт Манчестер Юнайтед Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте