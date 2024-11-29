Англія

"Червоні дияволи" обіграли Буде-Глімт у рамках Ліги Європи.

У рамках п'ятого туру основного раунду Ліги Європи УЄФА Манчестер Юнайтед здобув непросту перемогу над Буде-Глімт із рахунком 3:2.

Для новоспеченого головного тренера "червоних дияволів" Рубена Аморіма цей поєдинок став другим на його новій посаді.

У минулому матчі з Іпсвіч Таун манкуніанці зіграли внічию, тому зараз для Аморіма звитяга над Буде-Глімт стала першою в якості керманича МЮ.

Дивитися відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед — Буде-Глімт ви можете на Football.ua.