Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 28 листопада 2024 року.

Манчестер Юнайтед у матчі п'ятого туру основного етапу Ліги Європи на своєму полі обіграв норвезький Буде-Глімт (3:2).

Команда Рубена Аморіма забила вже на другій хвилині зусиллями Алехандро Гарначо, але в середині першого тайму норвежці вистрілили двічі — спочатку Гакон Ев'єн зрівняв цифри на табло, а за чотири хвилини Філіп Цінкернагель вивів гостей уперед.

Наприкінці першого тайму Расмус Гойлунн зрівняв рахунок, а на початку другого він забив другий м'яч, який став переможним для "червоних дияволів".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Буде-Глімт у рамках 5 туру основного раунду Ліги Європи-2024/25:

Манчестер Юнайтед — Буде-Глімт 3:2

Голи: Гарначо, 2, Гойлунн, 45, 50 — Евьєн, 19, Цінкернагель, 23.

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, Де Лігт (Каземіро, 66), Мартінес (Шоу, 59) — Антоні (Діалло, 59), Угарте, Фернандеш, Маласія (Далот, 46) — Маунт (Рашфорд, 59), Гойлунн, Гарначо.

Буде-Глімт: Хайкін — Вембангомо (Шеволд, 63), Гундересен, Бйортуфт, Бйоркан — Евьєн (Окленд, 82), Берг, Фет (Салтнес, 71) — Цінкернагель (Маатта, 72), Гелмерсен (Гег, 63), Гауге.

Попередження: Онана, Каземіро — Гелмерсен