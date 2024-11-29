Англія

Сам француз має намір відновити свої виступи у топ-лізі.

Колишній півзахисник Ювентуса Поль Погба може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Goal.com.

За інформацією джерела, у послугах 31-річного француза зацікавлений Фулгем.

Також зазначається, що сам футболіст хоче відновити виступи у топ-лізі, а оточення француза вважає Фулгем гарним варіантом в АПЛ.

Нагадаємо, у серпні минулого року Погба здав позитивну допінг-пробу, після чого у лютому суд дискваліфікував його на чотири роки. Після цього француз подав апеляцію і у жовтні CAS оголосив, що скоротив термін дискваліфікації до 18 місяців.

Таким чином Погба зможе повернутися до матчів у березні 2025 року.

Додамо, що Погба вже виступав в АПЛ у складі Манчестер Юнайтед — на його рахунку 233 матчі, 39 голів та 48 асистів.