Італія

Француз залишив Турін.

Французький півзахисник Поль Погба попрощався з вболівальниками туринського Ювентуса після того, як "зебри" розірвали з ним контракт.

"Бувають моменти, коли все йде не так, як хотілося б, але одне можна сказати точно: зв'язок, який об'єднує мене з вами, дорогі вболівальники, залишиться незабутнім.

Ви дали мені так багато, більше, ніж я можу висловити словами, і я завжди буду носити з собою всю ту прихильність, яку ви мені подарували. Ви назавжди залишитеся в моєму серці. Удачі, Ювентус", — написав Погба в Instagram.