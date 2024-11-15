Французький хавбек шукатиме собі новий клуб після дискваліфікації.
Поль Погба, Getty Images
15 листопада 2024, 21:38
Ювентус на своєму офіційному сайті виступив із заявою щодо майбутнього центрального півзахисника команди Поля Погба, який вже наступного року повернеться на поле після дискваліфікацію за порушення допінгових правил.
Як і очікувалося, в керівництві туринського клубу більше не розраховують на 31-річного француза, тому було прийнято рішення про дострокове розірвання контракту.
"Футбольний клуб Ювентус і Поль Погба оголошують, що домовилися про розірвання спортивного контракту з 30 листопада 2024 року. Наш клуб бажає Полю всього найкращого в його професійному майбутньому", — сказано в заяві Юве.
Раніше повідомлялося, що у послугах Погба зацікавлені клуби Саудівської Аравії та МЛС.