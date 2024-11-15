Італія

Французький хавбек шукатиме собі новий клуб після дискваліфікації.

Ювентус на своєму офіційному сайті виступив із заявою щодо майбутнього центрального півзахисника команди Поля Погба, який вже наступного року повернеться на поле після дискваліфікацію за порушення допінгових правил.

Як і очікувалося, в керівництві туринського клубу більше не розраховують на 31-річного француза, тому було прийнято рішення про дострокове розірвання контракту.

"Футбольний клуб Ювентус і Поль Погба оголошують, що домовилися про розірвання спортивного контракту з 30 листопада 2024 року. Наш клуб бажає Полю всього найкращого в його професійному майбутньому", — сказано в заяві Юве.

Раніше повідомлялося, що у послугах Погба зацікавлені клуби Саудівської Аравії та МЛС.