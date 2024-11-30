Англія

Один з лідерів АПЛ втратив очки в матчі з аутсайдером.

13-й тур виявився невдалим для Брайтона, який перебуває серед лідерів АПЛ. "Чайки" приймали Саутгемптон, який є головним претендентом на повернення в Чемпіоншип.

Для Брайтона все починалось непогано. Мітома відкрив рахунок в першому таймі. Проте в середині другого тайму Даунс зрівняв цифри на табло. А пізніше Арчер вивів "святих" вперед, проте арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

Брайтон втрачає очки там, де цього робити не можна. "Чайки" піднялись на третє місце АПЛ, але вже завтра можуть опинитись поза топ-4. Саутгемптон залишився в підвалі турнірної таблиці.

Брайтон – Саутгемптон 1:1

Голи: Мітома,29 — Даунс, 59

Брайтон: Вербрюґґен — Лампті (Данк, 72), ван Геке, Іґор, Еступіньян — О'Райлі (Віффер, 72), Аярі — Рюттер (Мінте, 88), Педро (Адінґра, 72), Мітома — Уелбек (Ферґюсон, 79)

Саутгемптон: Ламлі — Суґавара (Фрейзер, 66), Уокер-Пітерс, Гарвуд-Белліс, Стівенс, Меннінґ — Діблінґ, Даунс (Арібо, 66), Фернандеш, Армстронґ (Бреретон Діас, 88) — Арчер (Сулемана, 88)

Попередження: О'Райлі, 16, Віффер, 90+8 — Даунс, 12, Уокер-Пітерс, 31, Гарвуд-Белліс, 56, Діблінґ, 90+12