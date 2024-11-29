Результат матчу Бундесліги.
Санкт-Паулі – Гольштайн, gettyimages
29 листопада 2024, 23:44
12-й тур Бундесліги розпочався матчем на "Міллернторн-Штадіон" Санкт-Паулі — Гольштайн.
Саліакас, Гілавогі та Еггештайн декласували суперника, який спромігся лише на гол престижу, який забив Гаррес наприкінці другого тайму.
Завдяки перемозі Санкт-Паулі залишив зону вильоту. А їхній сьогоднішній суперник продовжить непросту боротьбу за виживання.
Санкт-Паулі – Гольштайн 3:1
Голи: Саліакіс 25, Гілавоги 56, Еггештайн 85 – Харрес 90+1
Санкт-Паулі: Василь, Немет, Валь, Сміт, Треу, Ірвайн, Бухалфа, Саліакас (Ріцка, 71), Гілавоги (Сінані, 74), Еггештайн (Альберс, 90), Афолайян (Альстранд, 90)
Гольштайн: Вайнер, Гешвілль (Пухач, 68), Ерас, Івежич, Порат (Розенбом, 78), Ремберг, Кнудсен (Гігович, 77), Голтбі (Піхлер, 68), Беккер, Арп (Матино, 59), Харрес