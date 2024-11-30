Результат матчу 15-го туру Ла Ліги.
Мальорка - Валенсія, gettyimages
30 листопада 2024, 00:15
15-й тур Ла Ліги відкривали в Пальма-де-Майорці матчем Мальорка — Валенсія.
Ріоха відкрив рахунок із пенальті, який призначили за влучання м'яча в руку Мохіці.
Наприкінці тайму Ларін зрівняв рахунок на табло, а Пратс наприкінці матчу встановив остаточний рахунок зустрічі — 2:1 на користь господарів.
Мальорка піднялась на п'яту сходинку. Валенсія — в зоні вильоту.
Мальорка — Валенсія — 2:1
Голи: Ларін, 45+3, Абдон, 82 — Ріоха, 32 (з пенальті)
Мальорка: Грейф — Морей (Маффео, 78), Вальєнт, Раїльо, Мохіка — Морланес, Саму Кошта — Наварро (Антоніо Санчес, 70), Дані Родрігес (Валері, 70), Дардер (Маскарель, 85) — Ларін (Абдон, 81)
Валенсія: Мамардашвілі — Фульк'є, Тарреха, Москера, Гасеровський (Дані Гомес, 84), Гая — Ріоха (Валера, 75), Герра (Пепелу, 75), Барренечеа (Алмейда, 84), Дієго Лопес — Дуро
Попередження: Вальєнт, 71 — Ріоха, 62