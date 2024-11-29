Результат матчу 14-го туру Серії А.
Пікколі, gettyimages
29 листопада 2024, 23:57
14-й тур Серії А відкривали матчем на "Уніпол Домус" Кальярі — Верона.
Долю матчу вирішив форвард Кальярі Роберто Пікколі на 75-й хвилині, забивший єдиний гол у зустрічі.
Кальярі набирає 14 очок і обходить Рому в турнірній таблиці. Верона має в своєму активі 12 балів та залишається на 16 місці.
Кальярі - Верона 1:0
Гол: Пікколі, 75.
Раніше повідомлялось, що Кін, Лукман та Дзакканьї — серед претендентів на звання гравця місяця в Серії A.