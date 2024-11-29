Італія

Результат матчу 14-го туру Серії А.

14-й тур Серії А відкривали матчем на "Уніпол Домус" Кальярі — Верона.

Долю матчу вирішив форвард Кальярі Роберто Пікколі на 75-й хвилині, забивший єдиний гол у зустрічі.

Кальярі набирає 14 очок і обходить Рому в турнірній таблиці. Верона має в своєму активі 12 балів та залишається на 16 місці.

Кальярі - Верона 1:0

Гол: Пікколі, 75.

Раніше повідомлялось, що Кін, Лукман та Дзакканьї — серед претендентів на звання гравця місяця в Серії A.