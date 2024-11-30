Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками перед грою з "ірисками".
Рубен Аморім, Getty Images
30 листопада 2024, 13:15
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував майбутній матч АПЛ проти Евертона.
"Я сподіваюсь на перемогу. Матч буде іншим: буде багато боротьби, довгих передач, підбирань.
Дайч – кваліфікований тренер, який добре розуміє АПЛ і те, в якій ситуації знаходиться суперник. Нам потрібно володіти м'ячем, оскільки у нас мало часу на відновлення та потрібно провести ротацію складу.
Я сподіваюся перемогти та побачити зміни у грі моєї команди, покращення, яких ми досягли порівняно з матчем з Іпсвічем. Я очікую побачити щось інше", — наводить слова Аморіма ВВС.
Нагадаємо, матч Манчестер Юнайтед – Евертон відбудеться завтра, 1 листопада, о 15:30 за Києвом.
Після 12 турів МЮ набрав 16 очок і посідає 12 місце, а у Евертона з Віталієм Миколенком — 11 балів та 15 рядок.