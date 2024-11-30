Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками перед грою з "ірисками".

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував майбутній матч АПЛ проти Евертона.

"Я сподіваюсь на перемогу. Матч буде іншим: буде багато боротьби, довгих передач, підбирань.

Дайч – кваліфікований тренер, який добре розуміє АПЛ і те, в якій ситуації знаходиться суперник. Нам потрібно володіти м'ячем, оскільки у нас мало часу на відновлення та потрібно провести ротацію складу.

Я сподіваюся перемогти та побачити зміни у грі моєї команди, покращення, яких ми досягли порівняно з матчем з Іпсвічем. Я очікую побачити щось інше", — наводить слова Аморіма ВВС.

Нагадаємо, матч Манчестер Юнайтед – Евертон відбудеться завтра, 1 листопада, о 15:30 за Києвом.

Після 12 турів МЮ набрав 16 очок і посідає 12 місце, а у Евертона з Віталієм Миколенком — 11 балів та 15 рядок.