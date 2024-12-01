Англія

Нідерландець відзначився цікавим досягненням.

В рамках 13-го туру АПЛ Борнмут у результативному матчі на виїзді здолав Вулвергемптон (4:2).

У цьому матчі трьома забитими м'ячами відзначився вінгер "черріс" Джастін Клюйверт. Він став першим гравцем в історії англійської Прем'єр-ліги, який оформив хет-трик, забивши всі три м'ячі з пенальті.

Цього сезону Джастін Клюйверт відіграв за Борнмут 14 матчів, забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Реал Мадрид готовий поборотися за Забарного.