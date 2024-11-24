Іспанія

Селекція "вершкових" активно слідкує за розвитком талановитого українського центрбека, якого Борнмут оцінює в 60 мільйонів євро.

Молодий центральний захисник збірної України та Борнмута Ілля Забарний у найближчому майбутньому може вирушити на серйозне підвищення до більш іменитого клубу на тлі серйозного інтересу до нього не тільки від грандів англійської Прем'єр-ліги, а й з іспанської Ла Ліги.

Як повідомляє Defensa Central, мадридський Реал розглядає підписання 22-річного українця, оскільки зазначається, що особисто головний скаут "вершкових" Хуні Калафат активно стежить за розвитком молодого захисника "вишень".

За інформацією джерела, селекційна служба Реала знаходиться в пошуках підсилення центру оборони, і Забарний своєю грою отримав позитивні відгуки від скаутів мадридського гранда.

Утім, "вершкові" не планують робити конкретних кроків для підписання українця в майбутнє зимове трансферне вікно та розглядають його трансфер у більш віддаленій перспективі.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Іллі Забарного також дуже зацікавлені Тоттенгем, Челсі та Манчестер Сіті.

Тренерський штаб Борнмута на чолі з Андоні Іраолою хотів би зберегти українського центрбека, який є одним із провідних гравців клубу АПЛ, проте боси "вишень" не будуть перешкоджати переходу Іллі, якщо отримають задовільну пропозицію — наразі мова йде про 50 мільйонів фунтів стерлінгів (60 млн євро).