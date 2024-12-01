Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 1 грудня і розпочнеться о 15:30.

У рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між лондонським Челсі та бірмінгемською Астон Віллою, яке відбудеться на Стемфорд Брідж.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

НЕДІЛЯ, 1 ГРУДНЯ, 15:30. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

На даний момент Челсі перебуває у досить непоганій формі. Остання невдача підопічних Енцо Марески сталася близько місяця тому, коли "пенсіонери" вилетіли з Кубка англійської ліги від Ньюкасла. Після цього поразок лондонці з урахуванням усіх турнірів не знали, і цілком комфортно вони почували себе у верхній частині турнірної таблиці АПЛ, де як і раніше спостерігається неймовірна щільність, якщо не брати до уваги безпосередньо лідируючу строчку.

Безперечно, яскравішою картина успішних результатів Челсі в останніх матчах стає завдяки виступам команди в Лізі конференцій, де не потрібно грати з усілякими Баваріями та Ювентусами. У третьому за престижністю єврокубковому турнірі УЄФА команда Марески є банально на голову, а то й на дві, вище за класом виконавців за всіх своїх суперників, тому перемоги Челсі в ЛК вже сприймаються як належне. Тим не менш, в АПЛ сьогодні з "пенсіонерами" також треба рахуватися — ця команда змогла відібрати очки у того ж Арсеналу, який зараз прагне всіма способами повернутися до чемпіонських перегонів.

У Астон Вілли, у свою чергу, справи останнім часом йдуть далеко не найкращим чином. Підопічні Унаї Емері ніяк не можуть вийти на переможний шлях із затяжної кризи, яка пов'язана з банальною недостачею фізичних кондицій. Справа в тому, що бірмінгемці не мають двох повноцінних складів, які можна використовувати в якості активної ротації в АПЛ і Лізі чемпіонів, тому ми зараз і бачимо серію без перемог у семи матчах поспіль.

Когось може здивувати той факт, що в семи останніх матчах гравці Астон Вілли зазнали аж чотирьох поразок, але тут варто зробити бірмінгемцям невелику знижку — все-таки календар поєдинків був складений із вельми непростих суперників, чого колектив Емері зрештою не зміг витримати. Згадайте Ньюкасл Юнайтед річної давності — дуже схожа ситуація, тому нинішній процес в Астон Віллі є вельми звичним і закономірним. Головне — вчасно отямитися, поки не стало надто пізно.