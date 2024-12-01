Англія

Надрезультативний матч в Лондоні.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу в матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги з Вест Гемом (5:2). Його слова наводить офіційний сайт "канонірів".

"Це було шалено, наскільки ефективно обидві команди були біля воріт один одного. Це були захопливі 30 хвилин.

Відразу видно, як сильно команда хотіла цього, як цілеспрямовано, рішуче, якісно ми грали, щоб забити три чудові голи різними способами, а потім забити четвертий теж чудовим чином.

Але після цього в нас почався період, у якому велику роль зіграли індивідуальні якості гравців. 4:2, і ось вже гра почалася, ви відчуваєте, як змінюється енергія, і що буде далі. Думаю, здорово, що ми забили п'ятий, тому що це заспокоїло всіх. У другому таймі ми могли грати зовсім по-іншому", — заявив Артета.