Англія

Чого чекати від українців у рамках 13 туру АПЛ?

У рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед прийматиме на своєму полі Евертон.

Тренерський штаб "ірисок" на чолі з Шоном Дайчем визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому традиційно опинився український лівий захисник Віталій Миколенко.

Старт Евертона:

У паралельному поєдинку бірмінгемська Астон Вілла вирушить у гості до лондонського Челсі.

Український вінгер Михайло Мудрик опинився на лаві для запасних "пенсіонерів" на цей матч.

Старт Челсі:

Обидва матчі АПЛ стартують о 15:30 за київським часом.