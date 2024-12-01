Віталій Миколенко, Getty Images
01 грудня 2024, 14:27
У рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед прийматиме на своєму полі Евертон.
Тренерський штаб "ірисок" на чолі з Шоном Дайчем визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому традиційно опинився український лівий захисник Віталій Миколенко.
Старт Евертона:
У паралельному поєдинку бірмінгемська Астон Вілла вирушить у гості до лондонського Челсі.
Український вінгер Михайло Мудрик опинився на лаві для запасних "пенсіонерів" на цей матч.
Старт Челсі:
Обидва матчі АПЛ стартують о 15:30 за київським часом.