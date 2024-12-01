Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 1 грудня 2024 року.
Ліверпуль — Манчестер Сіті, Getty Images
01 грудня 2024, 23:25
Ліверпуль із голом + пасом Салаха розібрався з Манчестер Сіті. Команда Арне Слота продовжує впевнено крокувати до перемоги в АПЛ.
У наступному турі Ліверпуль гостюватиме у Ньюкасла, тоді як Манчестер Сіті прийматиме Ноттінгем Форест.
Огляд матчу:
Ліверпуль — Манчестер Сіті 2:0
Голи: Гакпо, 12, Салах, 78 (пен.)
Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд (Кванса, 73), Гомес, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах (Джонс, 84), Собослаї, Діас — Гакпо (Нуньєс, 72).
Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Діаш, Аканджі, Аке — Льюїс (Де Брюйне, 79), Гюндоган (Савіо, 58) — Сілва, Фоден (Гріліш, 79), Нунес (Доку, 57) — Голанд.
Попередження: Гравенберх — Нунес, Фоден, Аканджі.