Коментар нідерландського фахівця.
Арне Слот, Getty Images
02 грудня 2024, 00:12
Арне Слот закликав не шкодувати Пепа Гвардіолу після 7 матчів без перемог.
"Ти симпатизуєш, співчуваєш тренерам, які перебувають у поганому становищі. Вони або програли багато матчів, або перебувають на дні таблиці. Але Пеп виграв дуже багато всього і багато разів усе довів.
Ось чому чемпіон у листопаді не визначається. Минулого сезону "містяни" на 8 очок відставали від Арсеналу, здається, у лютому. Нікому не слід шкодувати Пепа. Може, якихось інших тренерів, але тільки не Пепа.
Він виграв багато трофеїв і зможе повернути Манчестер Сіті на вірний шлях", — сказав головний тренер Ліверпуля.
На Football.ua доступний огляд матчу Ліверпуль — Манчестер Сіті.