Англія

Коментар нідерландського фахівця.

Арне Слот закликав не шкодувати Пепа Гвардіолу після 7 матчів без перемог.

"Ти симпатизуєш, співчуваєш тренерам, які перебувають у поганому становищі. Вони або програли багато матчів, або перебувають на дні таблиці. Але Пеп виграв дуже багато всього і багато разів усе довів.

Ось чому чемпіон у листопаді не визначається. Минулого сезону "містяни" на 8 очок відставали від Арсеналу, здається, у лютому. Нікому не слід шкодувати Пепа. Може, якихось інших тренерів, але тільки не Пепа.

Він виграв багато трофеїв і зможе повернути Манчестер Сіті на вірний шлях", — сказав головний тренер Ліверпуля.

На Football.ua доступний огляд матчу Ліверпуль — Манчестер Сіті.