Англія

Голкіпер Манчестер Сіті прокоментував поразку від Ліверпуля.

Напередодні Манчестер Сіті в рамках тринадцятого туру англійської Прем’єр-ліги поступився Ліверпулю.

Ліверпуль — Манчестер Сіті 2:0 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Наприкінці протистояння фанати на Енфілді заспівали відому серед уболівальників пісню "Sacked in the morning" ("Звільнений зранку") на адресу головного тренера "містян" Хосепа Гвардіоли, а той у відповідь жестами продемонстрував присутнім, скільки титулів чемпіонів Англії здобула команда під його керівництвом.

На цей епізод після гри відреагував у інтерв’ю воротар Сіті Штефан Ортега.

"Хтось сказав мені раніше, що цей регіон, Ліверпуль, мабуть, не найкраща частина у Великій Британії.

Я думаю, що наш тренер дуже добре відреагував на ці співи фанатів", — заявив німецький виконавець.

У наступному турі Манчестер Сіті зіграє вдома проти Ноттінгем Форест.