Англія

Потужна назва.

Лондонський Арсенал випереджає сусідів по місту Челсі в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги сезону — 2024/25 завдяки першій літері в назві команди.

Обидва лондонські клуби мають абсолютно однакові показники після 13 зіграних турів чемпіонату Англії: по 25 очок (сім перемог, чотири нічиї, дві поразки) з різницею забитих та пропущених голів — 26:14.

Згідно з регламентом АПЛ, у таких випадках більш високе місце посідає команда, назва якої починається з найбільш ранньої літери англійського алфавіту. Таким чином Арсенал (А) перебуває на другій сходинці турнірної таблиці, а Челсі (С) посідає третє місце.