Англія

Кардинально різні долі українських гравців у чемпіонаті Англії.

У рамках 14-го туру АПЛ-2024/25 Евертон прийматиме Вулвергемптон, а Челсі гостюватиме в Саутгемптона.

Місце в стартовому складі "ірисок" знайшлося й для лівого захисника Віталія Миколенка.

Зараз на рахунку 25-річного українця 1 асист у 12 матчах у всіх турнірах цього сезону.

А от лівий вінгер Михайло Мудрик не потрапив бодай до заявки "синіх" на сьогоднішню зустріч.

Протягом поточної кампанії 23-річний українець взяв участь у 15 поєдинках (всі турніри), відзначившись 3 голами та 5 асистами.

Матчі Евертон — Вулвергемптон і Саутгемптон — Челсі розпочнуться о 21:30.