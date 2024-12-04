Англія

Стала відома причина відсутності українця у заявці "синіх" на матч АПЛ.

Наразі проходить матч 14 туру англійської Прем'єр-ліги між лондонським Челсі та Саутгемптоном.

У заявку "синіх" на цю гру не потрапив український вінгер Михайло Мудрик.

Як повідомляє журналіст ВВС Нізаар Кінселла, у 23-річного українця проблеми зі здоров'ям — він захворів.

У нинішньому сезоні Мудрик провів 15 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав п'ять гольових передач.

Слідкувати за ключовими подіями матчу Саутгемптон — Челсі можна на Football.ua.