Стала відома причина відсутності українця у заявці "синіх" на матч АПЛ.
Михайло Мудрик, Getty Images
04 грудня 2024, 22:02
Наразі проходить матч 14 туру англійської Прем'єр-ліги між лондонським Челсі та Саутгемптоном.
У заявку "синіх" на цю гру не потрапив український вінгер Михайло Мудрик.
Як повідомляє журналіст ВВС Нізаар Кінселла, у 23-річного українця проблеми зі здоров'ям — він захворів.
У нинішньому сезоні Мудрик провів 15 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав п'ять гольових передач.
Слідкувати за ключовими подіями матчу Саутгемптон — Челсі можна на Football.ua.