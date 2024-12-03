Англія

Лондонський клуб ухвалив рішення щодо майбутнього українського вінгера.

Лондонський Челсі визначився із планами на українського вінгера Михайла Мудрика під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, Мудрик буде недоступний для оренди чи продажу у січні і немає жодних шансів, що він залишить склад "синіх" у середині сезону.

Також зазначається, що клуб продовжує підтримувати 23-річного українця та не шукає варіантів для його можливого трансферу.

Раніше повідомлялося, що у послугах Мудрика зацікавлені кілька клубів, зокрема Барселона.

У поточному сезоні Мудрік провів 16 матчів у всіх турнірах, у яких забив три м'ячі та віддав чотири результативні передачі.