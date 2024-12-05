Англія

Керманич Ліверпуля прокоментував останні чутки.

Контракт єгипетського нападника англійського Ліверпуля Мохамеда Салаха добігає свого завершення влітку наступного року, тож від 1 січня зірковий футболіст "червоних" може вільно домовлятись про можливий трансфер у якості вільного агента.

Або, у іншому випадку, клуб таки продовжить угоду з 32-річним виконавцем, щодо чого наразі немає впевненості навіть у головного тренера Арне Слота, про що той заявив у коментарі після нічийного гостьового матчу в рамках чотирнадцятого туру АПЛ проти Ньюкасла.

Ньюкасл — Ліверпуль 3:3 Відео голів та огляд матчу АПЛ

"Мені важко прогнозувати довгострокове майбутнє. Єдине, що я можу очікувати або передбачити, це те, що зараз Мо знаходиться в дуже хорошому місці.

Він грає в дуже хорошій команді, яка надає йому хороші можливості, і тому він здатен робити особливі речі. Що робить його ще більш особливим для мене сьогодні, так це те, що перед тим, як ми відіграли перший гол, ви могли подумали: "Сьогодні Салах грає свою не найкращу гру". Але потім за пів години він віддав гольову передачу, забив два голи, пробив в поперечину і був постійною загрозою чужим воротам.

Таке можуть зробити небагато гравців у світі, тим паче, якщо вони грали першу годину так, як це робив Мо. Отже, це те, що робить його особливим, окрім того, що ви просто дивитеся на його голи. Його завершальні удари виглядають вбивчо.

Особливий гравець, але це те, що ви й без мене знаєте", — заявив нідерландський фахівець.

У цьому сезоні на рахунку Салаха 15 голів та 12 гольових передач у 21 матчі.