Англія

"Каноніри" здобули впевнену перемогу.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про переможний матч з Манчестер Юнайтед (2:0) в рамках 14-го туру АПЛ. Його слова наводить BBC.

"Я дуже радий, це був особливий вечір на цьому неймовірному стадіоні. Думаю, ми заслужили на перемогу в цій грі. Ми змінили склад через кілька травм, але яка енергія панувала на стадіоні.

У другому таймі ми дещо підкоригували, команда була чудова. Ми повинні перемагати з будь-яким результатом, давайте продовжувати в тому ж дусі.

Я не знав, що Ліверпуль втратив очки, тому що був щасливий, святкуючи перемогу в роздягальні. Ми отримали цю новину, але виграти лігу складно. Ще занадто рано", — сказав Артета.