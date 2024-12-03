Англія

Також на двері можуть вказати трьом орендованим гравцям.

Лондонський Арсенал може розпрощатися одразу з шістьма гравцями взимку та влітку 2025 року.

За інформацією джерела, керівництво клубу готове виставити на трансфер захисників — українця Олександра Зінченка та Якуба Ківьора, а також нападника Габріела Жезуса.

Ситуація із Жезусом залежатиме від того, чи знайде Арсенал нового форварда під стиль гри головного тренера Мікеля Артети.

У той же час Зінченко виявився зайвим після підписання Ріккардо Калафіорі та ставки на вихованця Майлза Льюїса-Скеллі. Ківьору також немає місця в основній обоймі "канонірів", через що він розглядає зміну команди.

Також Арсенал збирається продати трьох гравців, які зараз знаходяться в оренді — йдеться про Альбера Самбі-Локонгу (Севілья), Ріса Нельсона (Фулгем) та Нуну Тавареша (Лаціо).

Цього сезону Зінченко провів вісім матчів (247 хвилин) без результативних дій. На рахунку Ківьора десять матчів та два асисти за 374 хвилини, а у Жезуса 17 ігор, один гол та один асист за 595 хвилин.

Після 13 турів Арсенал набрав 25 очок та посідає друге місце в АПЛ, відстаючи від Ліверпуля на дев'ять балів.