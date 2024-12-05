Англія

В черговий раз все змінив геній Ніколя Жове.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував результат матчу з лондонським Арсеналом (0:2) в рамках 14-го туру АПЛ. Цитує португальського фахівця BBC.

"Стандартні положення змінили гру. Ми могли бути більш агресивними біля карного майданчику Арсеналу. До цих стандартів у обох команд було не так вже й багато моментів, стандарти суперника вбили гру.

Вони можуть поставити дуже багато гравців поруч із воротарем, за м'яч боротися практично неможливо, але нам вдавалося захищатися і ми вже розуміємо, що маємо бути кращими.

Ми діяли із самовіддачею та програли через стандарти. Забий де Лігт, ситуація була б іншою. Ми намагалися грати, але вони дуже організована команда, їм важко забити.

Відчував, що гравці контролювали матч, але в другому таймі стандарти змінили гру", — заявив Аморім.