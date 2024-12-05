Англія

Англієць продовжує грати на найвищому рівні.

В рамках 14-го туру АПЛ Евертон на Гудісон Парк розбив Вулвергемптон (4:0).

У цьому матчі захисник "ірисок" Ешлі Янг забив гол прямим ударом зі штрафного.

Таким чином, у віці 39 років і 148 днів англієць став 4-м у списку найбільш вікових авторів голів в історії Прем'єр-ліги та найстаршим за голами прямим ударом зі штрафного.

Після 14 зіграних турів англійської Прем'єр-ліги Евертон розташовується на 15-му рядку в турнірній таблиці, набравши 14 пунктів.