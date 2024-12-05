Англія

Єгиптянин проводить черговий дивовижний сезон.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах став рекордсменом АПЛ. Про це повідомляє Squawka.

Єгиптянин асистував Кертісу Джонсу на 50-й хвилині гри з Ньюкаслом, а на 68-й забив сам. Таким чином, матч проти "сорок" став 37-м в рамках англійської Прем'єр-ліги, в якому Мо Салаху вдалося забити та зробити результативну передачу.

За цим показником він обійшов легендарного Вейна Руні та став новим рекордсменом ліги, хоча провів на 214 матчів менше, ніж видатний англієць.

Цього сезону Мо Салах відіграв за Ліверпуль 21 матч, забив 15 голів та віддав 12 результативних передач.